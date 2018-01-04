Trump'ın avukatları, "Ateş ve Öfke" adlı kitabın yazarı Micheal Wolf'a ihtarname göndererek kitabın yayımlanmasının durdurulmasını istediler.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitapta yer alan iddialarıyla ilgili, "ABD Başkanı Donald Trump eski Baş Stratejist Steve Bannon'ın Donald Trump Jr. için yaptığı suçlamalara cevap verdi: Bannon kovulduğu zaman sadece işini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda aklını da kaybetti." demişti

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Ateş ve Öfke

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