Trump'ın 'baskı' çağrısından sonra Çin'den Kuzey Kore'ye 'özel' ziyaret!

Şinhua haber ajansı, Özel Temsilci Song'un cuma günü gerçekleştireceği ziyaretinde ÇKP 19. Ulusal Kongresi hakkında Pyongyang yönetimine bilgilendirme yapacağını duyurdu.

Song Tao, ÇKP Merkezi Komitesinin Uluslararası Departmanı Başkanı olarak görev yapıyor.

AA'nın haberine göre, Pekin yönetimi, sıklıkla nükleer ve füze denemeleriyle gündeme gelen Kuzey Kore ile bir yandan ilişki ve iletişimini sürdürürken diğer yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu ülkeye yönelik aldığı yaptırım kararlarını destekliyor.

Çin, BMGK'nın yaptırım kararları çerçevesinde, Kuzey Kore'ye petrol ile nükleer ve füze programın geliştirilmesine yardımcı olacak kritik elektronik cihazların ihracatını sınırlandırmış, bu ülkeden de tekstil, deniz ürünleri, bankacılık hizmetleri ve kömür ithalatını yasaklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise son Asya turunda sıklıkla Kuzey Kore iktidarındaki Kim Jong-un yönetimini hedef almış, Kim'i "uygar dünya için tehdit" olarak nitelendirmişti.

Trump, Asya turunun en kritik durağı olan Pekin'de, Çin lideri Şi'ye Pyongyang üzerindeki baskıyı artırması çağrısını yinelemişti.

Çin devlet başkanı

Çin Komünist Partisi

Şi Cinping

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