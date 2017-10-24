Trump'ın birinci yılı çığlıklarla geçecek!

Trump'ın Rusya'nın da seçimlerde yardım ettiği iddiasıyla başkan seçilmesinden bu yana, neredeyse 365 sert tweet, Kuzey Kore ile karşılıklı savaş tehditleriyle geçti. Bu nedenle, seçimin yıldönümünde Amerikalılar farklı bir tepki gösterme yoluna gitme planı yapıyor: 'Gökyüzüne çığlık atacaklar!'

Boston, New York ve muhtemelen Seattle'da binlerce kişinin toplanması bekleniyor.

2016 seçimlerini takip eden günlerde Yoko Ono tarafından başlatılan toplumsal çığlıklar, Amerikalıların, 8 Kasım'da "Seçim yıldönümünde gökyüzüne çığlık at" etkinliğiyle devam ediyor.

Etkinlik sayfasında, "Bize katılın; şu anki politik düzenimiz hakkında çığlık atarak eğlenelim." denilerek oluşturulan Washington Square Park'taki etkinliğe 2 binden fazla kişi katılacağını bildirdi. Boston'da 4 bin 500 kişinin katılımı beklenirken, Seattle için oluşturulan etkinlik sayfası Pazartesi günü bir anda kaldırıldı.

Elbette, etkinlik sayfalarında farklı görüşler yer alıyor. "Harika fikir!" diyen de var, "Kelimelerin ötesinde aptalca, Tanrı Başkan Trump'ı korusun" diyen de var.

Boston etkinliğinin organizatörlerinden Johanna Schulman, "Bu yönetim, Amerikalı olmanın anlamı hakkındaki her şeye saldırdı. Bir araya gelmek bize yalnız olmadığımızı, motive ve kızgın eylemci topluluğunun fark yaratabilecek bir eylemin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. 9 Kasım'da ülkemize gelen felaketin bizi yenmesine izin veremeyiz." dedi.

Amerikalılar

trump

Çığlık

tepki

etkinlik

Johanna Schulman