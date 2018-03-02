Trump'ın çelik ithalatına ek vergi kararına ticaret ortaklarından misilleme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasına, ABD'nin ticaret ortaklarından tepki geldi.
Trump, gelecek hafta imzalayacağı karar ile çelik ürünlerinin ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 vergi getireceğini söyledi.
Amerikan sanayinin önde gelen isimleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, uzun yıllardır ABD ile diğer ülkeler arasında "adaletsiz ve ABD aleyhine" ticaret yapıldığını söyledi ve Amerikan çelik ve alüminyum endüstrilerini yeniden yapılandırmayı vaat etti.
Avrupa Birliği, Kanada, Meksika ve Brezilya karara sert tepki göstererek, vergi artırımına karşı kendi önlemlerini alacaklarını açıkladı.
ABD'nin en çok çelik ve alüminyum ithal ettiği ülke olan Kanada'nın Ticaret Bakanı Francois-Philippe Champagne, gümrük vergisinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Gelişme ABD'nin çelik ithalatının yüzde 2'sini karşılayan Çin'de de endişeye neden oldu.
Uzmanlar Trump'ın ek vergi planının Amerikan çelik endüstrisini korumakta başarısız olabileceğine ve uzun vadede tüketici fiyatlarını artıracağına dikkat çekiyor.
Trump'ın açıklaması Asya piyasalarını olumsuz etkiledi. Japonya'nın Nikkei endeksi güne yaklaşık yüzde 3 düşüşle başladı. Özellikle Asyalı çelik üreticilerinin hisselerinde düşüş yaşandı.
Japon otomobil devi Toyota'nın hisselerinde yüzde 2'den fazla, Nippon Steel'in hisselerinde de yüzde 4'ten fayda değer kaybı oldu.
Toyota ABD Başkanı'nın kararının "otomobil üreticilerini, tedarikçileri ve tüketicileri olumsuz etkileyeceğini" açıkladı.
ABD'deki Dow Jones endeksi de dün günü, bir önceki güne kıyasla yüzde 1,5'luk bir düşüşle kapadı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969183644756660224
Trump attığı tweette "Çelik ve alüminyum endüstrilerimiz (ve daha niceleri) onyılalrdır süren haksız ticaret ve kötü politikalar nedeniyle yok olmaya yüz tuttu. Ülkemizin, şirketlerimizin ve işçilerimiz daha fazla istismar edilmesine izin veremeyiz. Serbest, adaletli ve zeki ticaret istiyoruz" yazdı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker vergilerin Avrupa'da binlerce kişinin işini tehlikeye atabileceğini belirtti.
Juncker "Endüstrimiz haksız önlemlerle zarar görürken boş boş oturamayız. Avrupa Birliği çıkarlarını korumak üzere sert ve gerektiği gibi bir cevap verecektir" dedi.
Almanya çelik endüstrisi federasyonu WV Stahl da ABD'nin bu adımla Dünya Ticaret Örgütü kurallarını çiğnediğini ve kararın Alman çelik endüstrisine çok büyük etkisi olacağını söyledi.
ABD, ihraç ettiğinin 4 katı kadar çelik ithal ediyor. 100'den fazla ülkeden çelik satın alıyor.
ABD Enerji Bakanlığı, 2008 finansal krizinde dibe vuran çelik endüstrisinin toparlanmakta olduğunu açıkladı.
Ancak ABD hâlâ 2000'lerin başındaki çelik üretim miktarının gerisinde. 2000 yılında 112 milyon ton çelik üreten ABD, 2016'da 86,5 milyon ton çelik üretti.
2000 yılında 135 bin kişiyi istihdam eden sektörde 2016 yılında yaklaşık 83 bin 600 kişi çalışıyordu.
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