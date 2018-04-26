Orta Amerika ülkelerinden yüzün üstünde mülteciyi taşıyan konvoy Meksika-ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı öfkelendiren konvoy ABD-Meksika sınırında kurulan çadırlarda bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Nisan başında Honduras'tan yola çıkarak Meksika üzerinden ülkelerine giriş yapmak isteyen yaklaşık bin 150 kişilik göçmen grubunun dağıtılmasını istemişti.

Sığınma talebi ile ABD'ye gelen büyük bir grubun ilk parçası, iltica taleplerinin kabul edilmesinin zor olacağı uyarılarına rağmen şanslarını deneyecek.



Her yaştan sığınmacının bulunduğu grup ülkelerindeki şiddetten şikayetçi oldukları için siyasi sığınma talep edecek. her bir aile ve kişinin ayrı bir gerekçe sunması gerekiyor.

ABD mercileri illegal girişler konusunda grubuve sınır yetkililerini uyarmıştı. Göçmenlik aktivistleri otobüslerle geleln gruba kalacak yer ve yiyecek sağlamak için çalışıyor. Garanti olmadığı halde bu yola çıkan sığınmacılar sınır güvenliği yetkililerine beyanda bulunacak ve iltica talep edecek.



ABD Başkanı Trump yetkililere grubu sınırdan geçirmemeleri şeklinde seslenmişti. Ancak Reuters'in haberine göre, sığınmacılar sınır yetkililerinin taleplerini kabul edebileceğinden umutlu.

Trump, 'karavan' olarak adlandırdığı grubun Amerika sınırına varmadan durdurulması gerektiğini, aksi taktirde Meksika ile yapılan serbest ticaret anlaşmasının riske gireceğini ifade etmişti.

Guetamala, El Salvador ve Honduras'dan gelen sığınmacılar Meksika'yı da geçerek Meksika ABD sınırına ulaştı. Güvenlik gerekçesi ile grup halinde birlikte yola çıkan sığınmacılar Nisan başında Trump'ın twitter'da tepkisi ile karşı karşıya kalmışlardı.

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