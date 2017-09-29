Trump'ın damadı seçmen kütüğünde kadın olarak kayıtlı!

ABD Başkanı Donald Trump daha önce milyonlarca seçmenin yasadışı oy kullandığını iddia etmişti. Böylelikle Kushner da son seçimlerde yasadışı oy kullanmış oldu.

Kayıtlarda Jared Kushner'ın 8 yıldır kadın olarak oy kullandığı, bu durumun bir hatadan mı kaynaklandığı yoksa kasti mi olduğu bilinmiyor. Beyaz Saray ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

"Kushner, hata yapmadan çok basit evrakları bile dolduramıyor, Orta Doğu'ya barışı nasıl götüreceğine inanılıyor hala bir gizem" yorumu yapıldı."

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