Trump'ın danışmanından vergi istisnası açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi'nin başında bulunan Navarro, ülkelerin gümrük vergisinden muaf tutulamayacağını, ancak bazı durumlarda şirketlerin muaf tutulmaları için bir mekanizma olacağını belirtti.



Navarro, dün yaptığı açıklamada "Muaf tutmamız gereken özel durumlar için muafiyet prosedürü olacak ve böylece işletmeler önünde engel oluşmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yerli üreticileri korumak için ithal çeliğe yüzde 25, aluminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.



Bunun ardından şirketler hızla gümrük vergisine karşı lobi çalışmalarına başlarken, çelik ihracatçısı ülkeler ve Trump'ın Cumhuriyetçi partisine mensup siyasetçiler kararı eleştirdi.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise yine Pazar günü, Trump'ın planlanan gümrük vergisi artışları hakkında dünya liderleriyle görüştüğünü ifade etti, ancak muafiyet konusundan bahsetmedi.



Navarro muafiyet prosedürü hakkında ayrıntı vermedi, Beyaz Saray ise konu hakkındaki sorulara cevap vermedi. İthal çeliğe muhtaç olan ABD'li enerji şirketleri çelik ürünlerinden ek gümrük vergisi alınmasını endişeyle karşılıyor.



ABD'li enerji şirketlerini temsil eden özel sektör kuruluşu Amerikan Petrol Enstitüsü, petrol ve doğalgaz sektörlerinin ihtiyaç duyduğu çelik boruların ABD'li imalatçılar tarafından üretilmediğine dikkat çekiyor.