ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olduğu dönemde ABD'nin Rusya'ya "başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddiasıyla misilleme uygulamaya hazırlandığı gün Washington'da görevli Rus büyükelçiyle birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkan Michael Flynn'ın soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında avukat masraflarını ödemekte zorluk çeken emekli Korgeneral Michael Flynn ve ailesi masrafları karşılamak için yasal savunma fonu kurdu.

"AVUKAT MASRAFLARI İNANILMAZ DERECEDE ÇOK"

Kurulan "Michael T. Flynn Yasal Savunma Fonu" resmi sitesinde avukat masrafları inanılmaz derecede büyük olarak nitelendirilirken sitede, "2016 seçimlerinin ardından ortaya çıkan çoklu soruşturmalar ve yasal temsilcilik maliyetleri Mike ve ailesi için büyük bir yük oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

29 Aralık günü gerçekleştiği belirtilen görüşme hakkında Trump'ın sözcülerinden Sean Spicer ise Flynn'in Kislyak'la görüşmesinde iki ülke arasında yaşanan sorunların ele alınmadığını söylemiş, "Görüşme, Trump ve Vladimir Putin arasında 20 Ocak'ta gerçekleşecek telefon görüşmesinin koordinasyonu ile alakalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Flynn ve Kislyak'ın telefonla görüştüğü belirtilen gün, Obama yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

TÜRKİYE'YE ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn güvenlik ve istihbarat başdanışmanı olduğu dönemde, Türkiye'yi bir öncelik olarak kabul edecek şekilde dış politikalarını yeniden düzenlemeleri gerektiğini söylemişti.

ABD'de yayın yapan siyasi analiz sitesi The Hill için "Müttefikimiz Türkiye Bir Krizin İçinde ve Desteğimize İhtiyacı Var" başlıklı yazı kaleme alan Flynn, yazısında ABD'nin, dönemin başkanı Barack Obama döneminde Türkiye'yi yeterince anlamadığını vurgulamış, "Türkiye'yi bir öncelik olarak kabul edecek şekilde dış politikamızı yeniden düzenlememiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Flynn, ABD'nin yeni dönem dış politikasında Türkiye'yi öncelik vermesi gerektiğini belirtmişti.

ABD yasalarına göre yetki verilmemiş bireylerin ülkenin çatışma yaşadığı diğer ülkelerle pazarlık yapmaları yasak ancak Michael Flynn'in telefon görüşmelerinde hangi konuları ele aldığı belirtilmedi.

29 Aralık 2016 günü Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile "Rusya'ya yaptırımlar" konulu telefon görüşmesi yaptığı iddiası sonrası emekli Korgeneral Michael Flynn, 14 Şubat 2017 günü Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden istifa etmişti.