Trump'ın eski kampanya danışmanı Paul Manafort'a 'Rusya'yla işbirliği' suçlamaları

- Reuters Manafort, FBI merkezine gitmek üzere yola çıktığında görüntülendi.

ABD basınındaki haberlere göre Başkan Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort'a Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddiaları konusunda suçlamalar yöneltilecek.

Manafort, avukatıyla birlikte Washington'daki FBI merkezine giderken görüldü.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, özel savcı olarak Rusya ve Trump'ın seçim kampanyası arasındaki ilişkileri inceliyor.

Kremlin yönetimi de, Trump cephesi de iddiaları reddediyor.

Özel Savcı Mueller ve ekibi, soruşturma kapsamında eski ve hala görevde olan Beyaz Saray yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler yaptı.

ABD medyasındaki haberlere göre Manafort'ın iş ortaklarından biri olan Rick Gates'e de yetkililere teslim olma talimatı verildi.

Manafort ve Gates'e yöneltilen suçlamalar henüz net edeğil.

Trump'a göre soruşturma 'cadı avı'

68 yaşındaki Manafort, 1976'daki Gerald Ford kampanyasından bu yana, bazı Cumhuriyetçi Partili başkan adaylarının seçim kampanyalarında göre yaptı.

Paul Manafort, Ukrayna'daki bazı Rus yanlısı gruplarla ilişkileri olduğu suçlamasının ardından Trump Kampanyası'nın müdürlüğünden istifa etmişti.

İddiaları reddeden Manafort, Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a zarar verecek bilgiler vaat eden bir Rus avukatla buluşmada da hazır bulunmuştu.

Amerikan istihbarat örgütleri, Rus hükümetinin Trump'ın seçimi kazanmasına yardımcı olmaya çalıştığı sonucuna zaten varmıştı.

Ancak Başkan Trump, Rusya'yla işbirliği iddialarını kesin bir dille redderken, soruşturmayı "cadı avı" diye tanımladı.

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