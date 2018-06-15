ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde kampanya menajerliğini yürüten Paul Manafort, bölge hakiminin kararıyla hapis yatacak. Daha önce bir başka davada ev hapsi cezası alan Manafort hakkında yeni kararını açıklayan bölge hakimi Amy Berman Jackson, Paul Manafort'un hapse girmesine hükmetti.
Yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan Manafort'u "kendi davasıyla ilgili bazı tanıkları etkilemek ve onları yalancı şahitlik yapmaya zorlamakla" suçlayan Jackson, "üzülerek de olsa bu kararı alması gerektiğini" belirtti.
Hakim Jackson, Manafort'un ev hapsinde sahip olduğu özgürlük alanı içerisinde davasıyla ilgili tanıklara ulaşıp, onlar üzerinde baskı kurduğuna vurgu yaptı.
ABD'de devam eden Rusya soruşturması kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanan, ardından "para aklamak ve vergi kaçırmak"tan suçlu bulunan Paul Manafort, ev hapsi cezası almıştı.
Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.
Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.
Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.
Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.
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