Beyaz Saray'dan paylaşılan ve Trump'ın imzasını taşıyan mektupta, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a hitaben "Son müzakere ve görüşmelerimize ilişkin uzun zamandır iki tarafça 12 Haziran’da Singapur'da yapılması planlanan zirveyle ilgili zamanınız, sabrınız ve çabanızı takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Toplantıyı Kuzey Kore'nin istediğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığını belirten Trump, kendisinin ise toplantıyı dört gözle beklediğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ne yazık ki son açıklamalarınızda gösterdiğiniz büyük öfke ve açık düşmanlığa dayanarak,uzun zamandır planlanan toplantıyı yapmanın şu anda uygun olmayacağını hissettim. Lütfen bu mektubu iki tarafın iyiliği için ancak dünyanın zararına yapılmayacak olan Singapur zirvesini temsilen kabul edin. Nükleer kabiliyetlerinizden bahsediyorsunuz ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı’ya asla kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum.
TRUMP'TAN AÇIK KAPI
Trump ayrıca ikili arasında gelişen diyaloğun önemli olduğunu ve günün birinde Kim ile görüşmek istediğini aktardı.
"Zirve ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz beni aramak veya bana yazmak konusunda tereddüt etmeyin" ifadelerini kullanan Trump, dünyanın ve Kuzey Kore'nin kalıcı barış için büyük bir fırsat kaçırdığını savundu.
PENCE TEHDİT ETTİ, KORE 'PROVOKASYON' DEDİ
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ile nükleer bir anlaşmaya varması konusunda Kuzey Kore'ye uyarıda bulunarak, aksi durumda bu ülkenin Libya gibi olabileceğini belirten açıklamada bulunmuş, ardından Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almış, Trump ile Kim arasında yapılması planlanan görüşmenin de riske girebileceğini açıklamıştı.
12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen tarihi zirve öncesinde ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, zirve konusundaki çalışmaların halen sürdüğünü söylemiş, "Neler olacağını göreceğiz. Eğer (o tarihte) olmazsa belki daha sonra olabilir. Birçok anlaşma yaptım ve anlaşmalarda neler olacağını asla bilemezsiniz ama 12 Haziran tarihi uygun olmayabilir." demişti.
TRUMP'IN GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETMESİNDEN SONRA KUZEY KORE'DEN İLK AÇIKLAMA
Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından, hala "ne zaman ve ne şekilde olursa" görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan Trum'ın kararının "çok üzücü" olduğunu söyledi.
KUZEY KORE SÖZÜNÜ TUTTU
Kuzey Kore, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağını bildirmiş, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazeteciler ülkeye davet edilmişti. Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını "tamamen" imha ettiğini duyurdu, ancak ABD, Kuzey Kore'nin adımına karşılık vermedi.
"EĞER GEREKİRSE ORDUMUZ HAZIRDIR"
Kuzey Kore ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise hem ABD, hem de Güney Kore ve Japonya'nın askeri olarak hazır olacağına dikkat çeken Trump,
"(ABD Savunma Bakanı) General Mattis ve genelkurmay başkanı ile görüştüm, eğer gerekirse ordumuz hazırdır. Güney Kore ve Japonya ile de görüştüm, eğer Kuzey Kore aptalca veya pervasız adımlar atacak olursa onlar da hazırlar ve (askeri bir operasyondan kaynaklı) ortaya çıkacak finansal yükün çoğunu karşılamaya da istekliler."
Kuzey Kore'nin geleceğiyle ilgili olumlu şeylerin olmasını arzu ettiğini belirten Trump, "Olmazsa, biz her zamankinden daha fazla hazırız." sözleriyle Pyongyang yönetimine gözdağı verdi.
ZİRVENİN YAPILACAĞI SİNGAPUR'DAN AÇIKLAMA
Singapur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, 12 Haziran'da iki lider arasında ülkelerinde yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesini üzüntüyle karşıladı.
Channel News Asia internet sitesindeki habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Singapur'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvenin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmeyecek olmasından üzüntü duyduğu" belirtildi.
Açıklamada, "Singapur, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ile istikrarı bulma çabaları ve diyaloğun sürmesini umuyor." ifadesine yer verildi.
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