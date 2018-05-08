Petrol fiyatlarında bir süredir yaşanan yükseliş Trump'ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklaması ile birlikte yerini düşüşe bıraktı. Dün ve bugün 2014 yılından bu yana ilk kez 70 doların üzerini gören ve bu seviyelerde hareket eden ABD ham petrolünün varil fiyatı Trump'ın sözlerinin ardından yüzde 2.29 oranında düşüşle 69.11 dolara kadar geriledi.
Petrol fiyatları dün sabah ABD'nin anlaşmadan çekileceği beklentisi ile 70.84 dolara kadar yükselmişti.
GCM Menkul Kıymetler analisti Enver Erkan, haberturk.com'a yaptığı değerlendirmede, petrolün bu konuyu bir süredir satın aldığını, temel koşulların ise bu kadarlık bir yukarı hareketi desteklemediğini ifade etti. Erkan, "İran gerginliği petrolü yukarı taşımıştı, şimdi ise beklenti gerçekleşince aşağı tepki verdi. Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kapsamı ve bu konu ile ilgili açıklamalar petrolün yönünü belirleyebilir. İlk tepkiye bakıp hemen düşüşün devamını beklemek doğru olmaz" dedi.
Trump'ın anlaşmadan çekilebileceği yönünde piyasada güçlü bir beklenti olduğunu ancak açıklamaların beklenenden sert geldiğinin altını çizen Erkan, kararın petrolden çok bölgeyi ilgilendiren bir karar olduğunu ve Ortadoğu'daki ısınmayı daha da artırabileceğini ifade etti. ABD'nin İran'a manevra alanı bırakmak istemediğini kaydeden Erkan, söz konusu anlaşmadan çekilme kararının bölgesel risklerin artması olarak yorumlanabilecek bir karar olduğunu ifade etti.
DOLAR YÜKSELDİ
Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda da güçlü bir yukarı hareket izlendi. Euro, dolar karşısında yüzde 0.36 değer kaybederek 1.1877 seviyesine kadar indi ve Aralık ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Dolardaki güçlenme gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında da kendini gösterdi. Dolar/TL uluslararası piyasalardaki işlemlerde 4.33 TL'ye kadar çıktı.
ABD'nin kararının küresel risk iştahını düşürebilecek bir karar olduğunu ifade eden Erkan, bundan sonraki dönemde altında bir hareketlenme olabileceğini, iç piyasada ise kayıpların sürebileceğini ve faizler üzerindeki baskının artabileceğini ifade etti.
ABD BORSALARI ÖNCE GERİLEDİ SONRA TOPARLANDI
ABD borsaları Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 0.3-0.4 arasında değişen oranlarda kayıplarla hareket etti. . Yaşanan düşüşte özellikle enerji hisselerine gelen satışlar etkili oldu.
JonesTrading Stratejisti Michael O’Rourke, kararın global belirsizliği daha da artıran bir karar olduğunu söyledi. O’Rourke, piyasaya satış geldiğini ancak bu satışların çok büyük miktarlarda olmadığını ifade etti. ABD'de borsalar seans sonuna doğru ise toparlanarak günü yatay tamamladı. Dow Jones yüzde 0.01 artışla 24 bin 360 puana çıkarken, Nasdaq yüzde 0.02 değer artışı ile 7 bin 267 oldu. S&P yüzde 0.03 değer kaybetti.
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