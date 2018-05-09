Trump'ın kararıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Kaybeden Amerika olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini değerlendirdi.

Erdoğan, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz." dedi.

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