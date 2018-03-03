Habere göre Trump'ın diğer danışmanları Başkan'ın istifa etmeleri gerektiğini ima etmesine karşın Ivanka ile Kushner'in hala görevlerine devam etmelerinden rahatsızlık ifade ediyor.

Trump'ın diğer danışmanlarına dayandırılan haberde, Trump'ın, kızı ile damadına söylediklerinin tam tersine, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'den çiftin istifa etmesini sağlamak için yardım etmesini istedi.

Kasım 2016 başkanlık seçiminin ardından Ivanka-Kushner çifti Trump yönetiminin ve Beyaz Saray ekibinin önemli parçaları olmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde, Beyaz Saray Başdanışmanı ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in gizlilik erişim seviyesinin düşürüldüğü bildirildi. Adlarının açıklanmasını istemeyen, biri Beyaz Saray'da görevli iki yetkili, bir yılı aşkındır "çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye" erişim izniyle çalışan Kushner'in bundan böyle daha düşük seviyede gizlilik içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olacağını söyledi.

ABD'de Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve devam eden soruşturma, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'u içine alacak şekilde büyümüştü.

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