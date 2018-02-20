Olay, konvoyun Trump'ın Florida'daki konutu Mar-a-Lago'dan ayrılması sırasında yaşanırken, Mar-a-Lago konutunun karşısındaki caddede bulunan park alanında, basın minibüslerinin başkanlık konvoyuna katılmasından bir saat kadar önce güvenlik taramasının yapıldığı belirtildi.

Muhabirler, konvoya ait minibüse binmeden önce sürücünün kişisel silahını kendi aracında bırakmayı unuttuğunu söyledi.

ABD Güvenlik Servisi olayı doğrularken, sürücünün silahının kanuna uygun olduğunu da belirttiler.

Beyaz Saray ekibi, olayın ardından tüm sürücülerin değiştirildiğini açıkladı. Basın mensupları minibüslere geri alındığı sırada sürücü bir yetkili tarafından sorgulanıyordu.

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