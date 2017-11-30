Trump'ın Müslüman karşıtı videolarına İngiliz hükümetinden tepki!

Başbakan Theresa May'in sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, Trump'ın videolarını paylaştığı Britain First (Önce Britanya) grubunun yalanlar yayarak gerilimi körüklediğini söyledi.

" Donald Trump'ın bunu yapması yanlıştı." ifadesini kullanan sözcü, "Britain First nefret söylemiyle toplulukları bölüyor, yalanlar yayıyor ve gerilimleri körüklüyor. Kanunlara riayet eden insanlarda kaygıya neden oluyor. İngiliz halkı, bu ülkenin edep, hoşgörü ve saygı gibi değerlerinin zıddını temsil eden aşırı sağın ön yargılı retoriğini kahir ekseriyetle reddediyor." dedi.

Sözcü, Trump'ın İngiltere'ye yapması planlanan resmi ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili soruya da " ABD en eski ve en yakın müttefiklerimizden birisidir. Resmi ziyaret daveti yapıldı ve kabul edildi. Diğer ayrıntılar zamanı gelince duyurulacak." yanıtını verdi.

TRUMP, TEPKİLERE ALDIRMADI

Trump, Twitter üzerinden yanıt vererek, "Theresa bana odaklanma Birleşik Krallık'taki yıkıcı radikal İslami terörizme odaklan. Biz gayet iyiyiz" paylaşımını yaptı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017

ZİYARET KRİZİ

ABD'de Trump ile Ocak ayında görüşen May, ABD'nin yeni başkanıyla bir araya gelen ilk lider olmuştu. May, ABD ziyareti sırasında Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmişti.

ABD Başkanının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağı nedeniyle bu davet, İngiltere'de başbakanlık ve parlamento önünde kalabalık protestolara yol açmıştı. Trump'ın ziyareti sırasında da büyük protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

Parlamentonun internet sitesine sunulan ve ziyaretin iptalini isteyen bir dilekçeye 2 milyona yakın imza atılırken, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, Trump'ı milletvekillerine hitap için parlamentoya davet etmek istemediğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yaz aylarında yapması öngörülen ziyaretinin, protestolar nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti.

CORBYN HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ümit ederim ki hükümetimiz, Donald Trump'ın aşırı sağcıların videolarını paylaşmasını kınar. Bunlar iğrenç, tehlikeli ve toplumumuz için tehdit niteliğinde." ifadesini kullanmıştı.

Geçen yıl uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın Milletvekili Jo Cox'un eşi Brendan Cox da Trump'a tepkisini Twitter'dan göstermişti.

"Trump kendi ülkesindeki aşırı sağı meşrulaştırdı, şimdi de aynı şeyi bizim ülkemizde yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulunan Cox, "Nefreti yaymanın sonuçları var ve Başkan kendisinden utanmalı." şeklinde değerlendirmede bulundu.

NEFRET SUÇUNDAN MAHKUM OLDU

Britain First grubu ise Trump'ın paylaşımlarından duyduğu memnuniyeti yine Twitter'dan paylaşmıştı. Britain First grubu, mesajında, "ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcımız Jayda Fransen'in 3 videosunu paylaştı. Trump, bunları bizzat paylaştı ve yaklaşık 44 milyon takipçisi var! Tanrı seni korusun Trump! Tanrı ABD'yi korusun!" ifadelerine yer vermişti.

Trump, bu sabah aşırı sağcı grubun başkan yardımcısı Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı İslamofobik videoları yeniden paylaşmıştı.

Fransen, geçen yıl başörtülü bir kadına sözle tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin cezaya çarptırılmıştı.

MİLLETVEKİLİNİN KATİLİ "ÖNCE BRİTANYA" DİYE BAĞIRMIŞTI

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in geçen yıl haziranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren milletvekili Cox'un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Milletvekili Cox'un katili Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti.

Görgü tanıkları da Mair'in saldırı sırasında defalarca "Önce Britanya" diye bağırdığını iddia etmişti.

Uzmanlar, Ulusal Eylem gibi örgütlerin üyelerini, Britain First ve benzeri gruplardan devşirdiğine ve aralarında bağlantılar bulunduğuna dikkati çekiyor.

donald trump

ingiltere

abd

İslamofobik video

Theresa May

Britain First