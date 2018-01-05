Kuzey Kore liderinin tehdidine karşı Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump "Benim de masamda nükleer düğme var ama benim masamdaki hem daha büyük hem de çalışıyor" demişti. Bunun üzerine KFC'den McDonalds'a Trump göndermesi geldi.

ABD'li fast food devlerinden KFC, sektördeki en büyük rakibi McDonald's'a Trump'ın 'nükleer düğme' mesajı üzerinden gönderme yaptı.

"McDonald's'ın maskotu Ronald, masasında her zaman bir hamburger bulunduğunu söyledi. Koca ayakkabılı ve kırmızı burunlu rejiminden biri lütfen kendisine hatırlatsın benim de masamda bir hamburger var ama benim hamburgerimin paketi onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim hamburgerimin özel sosu var."

— KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) January 3, 2018

KFC'nin sosyal medya 'nükleer düğme' hashtag'i ile son bulan paylaşımı yüz binlerce kez paylaşıldı, ancak rakibinden yanıt gelmedi.

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