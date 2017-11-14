Trump'ın oğlu Wikileaks ile yazışmalarını paylaştı!

Önceki gün, Donald Trump Jr, babasının başkan olmasından bu yana seçim kampanyası sırasında Wikileaks ile Twitter üzerinden yaptığı özel mesajları açığa çıkardı.

RUSYA'NIN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ DOĞRU MU?

Rus hükümetinin başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanyasına destek verdiği iddia ediliyordu. Trump Jr.'ın yayınladığı yazışmaların bir kısmı Hillary Clinton'ın seçim kampanyası danışmanı John Podesta'nın e-postalarının Wikileaks tarafından kamuoyuna sızdırıldığı döneme denk geliyor.

ABD istihbarat servisleri, Rus hükümetini Clinton'ın e-postalarının ele geçirilmesinin arkasında olmakla suçluyor, bu durumun Rusya'nın ABD seçim kampanyasına olası müdahalesine yönelik soruşturmada Donald Trump Jr. açısından önemli bir rol oynuyor. Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesi, ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller'in yanı sıra ABD Kongresi'ndeki birkaç komite tarafından da soruşturuluyor.

Donald Trump Jr.'ın hamlesi ise bu süreçte, Wikileaks ile yaptığı yazışmaları "İşte Kongre komitelerinden birinin sızdırdığı tüm mesaj trafiği" diyerek paylaşması yönünde oldu.

YAZIŞMALARDA NELER YER ALIYOR?

Yazışmalarda ilk olarak Wikileaks, Trump Jr.'a 2016 Eylül'ündeTrump karşıtı "trump karşıtı" adlı bir girişimle ilgili bir soru yöneltiyor. Trump Jr. da "Kayıt dışı olarak, bunlar kim bilmiyorum ama etrafa soracağım. Teşekkürler" yanıtı veriyor.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

Diğer bir mesajda, Wikileaks, Trump Jr.'dan Clinton hakkındaki bir haberin daha fazla kişiye ulaşması için yorumda bulunarak ya da paylaşarak yardım etmesini istiyor. Trump Jr. da bunu çoktan yaptığını aktarıyor ve Clinton hakkında "Nelerle yoluna devam ettiği inanılmaz" yorumunda bulunuyor.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

Seçimden haftalar önce de, Wikileaks'in Donald Trump Jr'ı babasının seçimi kaybetmesi durumununa karşı cesaretlendirme konusunda iletilim kurduğu görülüyor.

Wikileaks platformu daha sonra Trump Jr.'a bir link göndererek onu paylaşmasını istiyor. Trump Jr. da bunu iki gün sonra yapıyor.

Trump Jr.'ın yayınladığı mesajlaşmalarda Trump Jr.'ın başka bir yanıtına rastlanmıyor. Sadece Wikileaks'in mesajları yer alıyor. Bunlardan birinde de Trump Jr.'dan babasının vergi beyannamesini Wikileaks ile paylaşması isteniyor.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 14, 2017

Wikileaks platformu, ABD'deki başkanlık seçim kampanyası döneminde önemli bir rol oynamış ve Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın hacklenen e-postalarını yayınlamıştı. Trump Jr. bu soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturuyor. Donald Trump Jr. Temmuz ayında seçim kampanyası döneminde bir Rus avukatla buluştuğunu kabul etmişti. Donald Trump Jr.'ın o dönem Twitter hesabından paylaştığı e-posta trafiğinde, söz konusu buluşmayı Clinton'ın imajına zarar verecek bilgilere erişebileceği gerekçesi ile kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

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