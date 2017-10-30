Trump'ın "orduda trans birey yasağına" durdurma

AA'nın haberine göre, Washington DC Bölge Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusunda trans bireylerin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurdu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, ABD hükümetini mahkemeye veren bir grup askerin davayı kazanma olasılıklarının yüksek olmasından dolayı Trump yönetiminin uyguladığı yasağı, mahkeme sonuçlanıncaya kadar askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını yazmış, Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek bu yıl temmuz ayında başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

trump