Trump'ın orduda trans birey yasağına mahkeme engeli

AFP

ABD'de bir federal mahkeme yargıcı, Başkan Donald Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklama girişimini engelledi.

Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Obama yönetiminin bu alandaki politikasını geriye çevirmeyi amaçlayan başkanlık direktifini bozdu.

Kollar-Kotelly'nin kararıyla, ABD Ordusu'nun konuyla ilgili politikası daha önceki haline döndü ve trans bireylerin cinsel kimlikleriyle açık bir şekilde orduda hizmet etmesi ve yeni trans bireylerin katılımına izin verilir hale gelindi.

Konu, adı açıklanmayan bir grup şikayetçi tarafından geçen Ağustos'ta mahkemeye taşınmıştı.

Yargıç, şikayetçilerin "başkanın direktifinin hakikaten askeri etkinlik ya da bütçe sorunları ile ilgili değil, genel anlamda trans bireyleri onaylamadığını ifade etme arzusuyla yönlendirildiğini" kabul etti.

Yargıç ayrıca, başkanlık direktifinin "herhangi bir gerçekle desteklenmediğini" ve ordu tarafından da reddedildiğini belirtti.

Yargıç Kollar-Kotelly şikayetçilerin, Trump'ın cinsiyet değiştirme ameliyatlarını ordu bütçesinden karşılanmasını yasaklayan direktifiyle ilgili başvurusunu ise reddetti.

Obama yönetimi Haziran 2016'da, trans bireylerin orduda cinsel kimliklerini gizlemeden görev yapmasına izin vermiş ve orduya da yeni trans bireylerin orduya alınmasına başlanması için bir yıl süre verilmişti.