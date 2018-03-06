Rusya'nın ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğinin öne sürülmesi üzerine açılan soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) etki sağlamak için Washington'a para aktardığı iddiasını da gündemine aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Savcı Mueller ajandasına Rusya'nın yanı sıra BAE'yi ekledi.

Mueller'in bu soruşturma kapsamında sorguya aldığı ilk ismin ise Lübnan kökenli Amerikan vatandaşı George Nader olduğu bildirildi.

Nader'in özellikle Donald Trump başkan seçildikten kısa bir süre sonra Beyaz Saray'ı sıkça ziyaret ederek Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon ve şu anda görevine devam eden diğer danışmanı ve damadı Jared Kushner'le defalarca görüştüğü ileri sürüldü.

New York Times, ABD'de Trump kampanyalarına yüksek miktarlarda maddi destek sağlamak amacıyla programlar düzenleyen ve aynı zamanda BAE'de yatırımları olan Elliott Broidy'nin, George Nader'e Beyaz Saray'daki bazı gizli görüşmelerin notlarını aktardığını iddia etti.

Geçen senenin ortalarında Suudi Arabistan ve BAE'nin başını çektiği Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki diplomatik kriz sırasında, Trump'ın Katar'ı hedef alan sözleri dikkati çekmişti. Trump, Körfez'de yaşanan diplomatik kriz esnasında Katar'ı "terörü desteklemekle" suçlamıştı.

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