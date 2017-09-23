Trump'ın sözlerine karşı İran'dan yeni füze denemesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze programı nedeniyle eleştirdiği İran yeni bir füze denemesi yaptı.

2000 kilometre menzile sahip Khoramshahr füzesinin fırlatılma anı İran televizyonlarında gösterildi. Cuma günü Tahran'da yapılan askeri geçitte Khoramshahr füzesi sergilenmiş ve füzenin birkaç başlık taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin füze programını eleştirmiş ve ülkeyi 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Cuma günü, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani askeri güçlerini 'caydırıcı' olacak biçimde arttıracaklarını ve ülkelerini savunmak için hiç kimseden izin almayacaklarını söylemişti.

ABD, Temmuz ayında İran'ın füze programı ve terörist organizasyonlara destek olduğu iddiasıyla yeni yaptırımlar açıklamıştı. Tahran yönetiminin Ocak ayında yaptığı füze denemesinin ardından da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklanmıştı. Beyaz Saray yönetimi, İran'ın füze testlerinin 2015'te İran ile 6 ülke arasında yapılan ve Tahran'ın nükleer programını sınırlamayı hedefleyen nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

New York'ta yapılan BM Genel Kurulu'nda iki ülkenin liderleri arasında kürsü düellosu yaşanmıştı. Trump, İran'ı 'haydut rejimlerden biri' olarak tanımlamış, Ruhani ise Trump için 'uluslararası politikaya yeni giren haydut' ifadelerini kullanmıştı.