Irak'ta genel seçimlerin ardından gerginlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Süleymaniye'yi ziyaret edecek.

Kürdistan İslami Cemaati Bağdat milletvekili Ahmet Hacı Reşit, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Brett McGurk'un kentte seçim sonuçlarının ilan edilmesi ardından yaşanan gerilim ve sorunu görüşmek için bugün veya yarın Süleymaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi. McGurk'un seçim sonuçlarına itiraz eden ve Irak Meclisi'nde milletvekili olan bütün siyasi partilerle görüşeceğini belirten Reşit, görüşmelerin ardından uygun kararın alınacağını vurguladı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde (IKBY) seçimlerin şaibeli geçtiğini iddia eden Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi, Komünist Parti ve İslami Hareket Partisi hükumeti siyasi sürçten çekilmekle tehdit ettiler. söz konusu partiler iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KPD) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)'yi seçimlerde hile yapmakla suçladı.

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