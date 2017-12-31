Sosyal medyayı, özellikle Twitter'ı oldukça fazla kullanan ve yaptığı göndermeler, gaflarla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, neden sosyal medyayı sıklıkla kullandığını yine Twitter'dan anlattı.

Yeni yıl tatilini fırsat bilerek, 'Sahte basın' dediği ve her zaman dile getirdiği basının kendisi hakkında yalan yanlış haberler yaptığı iddiasını gündeme getirerek, "Sosyal medyayı sadece sevdiğim için için kullanmıyorum, ama çok sahtekar ve adaletsiz basınla savaşmanın tek yolu. Sahte ve mevcut olmayan kaynaklar her zamankinden daha çok kullanılıyor. Hikaye ve belgelerin çoğu kusursuz bir kurgu" ifadesini kullandı.

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