Trump: İran konusunda AB'ye ihtiyacımız yok!

Fox News'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Macron ve Merkel ile arasının çok iyi olduğunu söylerken İran'a uygulanacak baskı konusunda yardımlarını istemediğini, onların Tahran'la ticaret yapmasının kendisi için sorun olmadığını söyledi.

Donald Trump, eğer ısrarcı olsaydı AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarını destekleyeceğini belirtirken, "Biz bu baskıyı tek başımıza da yapabiliriz" dedi.

Macron ve Merkel hakkında, "Onlar benim için gerçekten harika arkadaşlar. İster Emmanuel [Macron], ister Angela [Merkel] olsun onlarla görüşüyorum. O insanlardan gerçekten çok hoşlanıyorum "dedi.

İran konusunda, "AB, İran'la ticaret yapıp para kazanmaya devam edebilir. Endişelenmesinler. Bu konuda onlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanan Trump, İran yaptırımları konusunda ise, "Gerçekten ısrarcı olsaydım AB yapar mıydı? Yapacağına İnanıyorum "dedi.

Başkan Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şu aşamada çekilmeyeceğini kaydetmiş, ilgili ülkeler ve Kongre ile daha yakın bir çalışma sürecine gireceklerini ifade etmişti.

AB, İRANA DESTEK VERMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB), İran ile nükleer anlaşmaya tam destek vermeyi sürdüreceğini açıklamış, AB Konseyinin yazılı açıklamasında, AB'nin de oynadığı kolaylaştırıcı rol sonucu İran ile nükleer anlaşmanın "12 yıllık diplomatik çabaların ardından" yapıldığı ve küresel nükleer silahsızlanma mimarisinin temel taşlarından biri olduğu belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığına ilişkin açıklaması ve anlaşmanın iptal edilebileceğine yönelik sözlerinin, "ABD'nin iç işleriyle alakalı" olduğuna işaret edilen açıklamada "ABD, adım atmadan önce kendinin, ortaklarının ve bölgenin güvenliğini düşünmeli." ifadeleri yer almıştı.