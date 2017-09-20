Trump: İran konusunda karar verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasında barışı sağlamanın "şimdiye kadarki en zor uzlaşma" olduğunu söyledi.
72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan iki lider, New York Palace Oteli'nde görüştü.
Görüşmede, Ortadoğu barışı ile ilgili gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Trump, "barış görüşmeleri için çok çalıştıklarını" vurguladı.
"Eğer bu barışı gerçekleştirebilirsek herkes için çok büyük bir miras olur." ifadesini kullanan Trump, Filistin ve İsrail tarafıyla uyum içinde çalıştıklarına işaret etti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Trump yönetiminin Ortadoğu barışı konusundaki ciddiyetinden memnuniyet duyduklarını" ifade etti. Abbas, "Sayın Başkanın kararlılığı, bize gerçek bir barışa yakın olduğumuz konusunda güven veriyor." dedi.
"İRAN KONUSUNDA KARAR VERDİM"
ABD Başkanı Trump, bir basın mensubunun sorusu üzerine, İranla nükleer anlaşmaya ilişkin, "Karar verdim, yakında bunun ne olduğunu öğreneceksiniz." açıklamasını yaptı. Ancak Trump, İranla nükleer anlaşmanın akıbetiyle ilgili daha fazla detay vermekten kaçındı.
KRAL 2. ABDULLAH İLE GÖRÜŞME
Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yine New York Palace Otelinde bir araya geldi. Görüşmede iki lider, ABD ile Ürdün arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirirken, Trump, "terörizme karşı verdiği mücadeleden dolayı" Ürdün Kralına teşekkür etti.
Devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerine devam eden Trumpın, yarın yerel saatle 15.00te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağı açıklanmıştı.
- donald trump
- Mahmud Abbas
- 2. Abdullah
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