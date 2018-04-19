Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 3 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da Mar-a-Lago Malikanesinde görüşmeler yaptı.

İHA'nın aktardığına göre; Trump Twitter’dan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, “Florida'dan yeni ayrılan Başbakan Abe ile mükemmel bir görüşme. Kuzey Kore, askeri ve ticari konular derinlemesine görüşüldü. İyi şeyler olacak” dedi.

Japonya Başbakanı Abe Trump ile yaptığı basın toplantısında, "Başkan Trump ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları için görüşmelere başlama konusunda anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.

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