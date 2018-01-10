Göçmen karşıtı Trump yönetiminin Geçici Koruma Statüsü'yle ülkedeki yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal etme kararının ardından, Haiti, Sudan ve Nikaragua için sona ereceği açıklanan uygulamada sırada beş yeni olabileceği bildirildi. Söz konusu ülkeler Suriye, Nepal, Honduras, Yemen ve Somali.
Verilere göre, 10 ülkeden yaklaşık 435 bin insanın karardan etkileneceği görülüyor.
Son tarihler yaklaşık 5 bin 300 Nikaragualı için Ocak 2019, yaklaşık 58 bin 700 Haitili için Temmuz 2019, yaklaşık 263 bin El Salvadorlu için Eylül 2019, yaklaşık 6 bin 200 Suriyeli için Mart 2018, 13 bin Nepalli için Haziran 2018...
CNN'nin özel haberinde yakın zamanda hakkında karar verilecek Honduraslıların sayısı 86 bin 200. İkinci sırada 13 bin kişiyle Nepalliler var. Suriyelilerin sayısı ise 6 bin 200. Yemen ve Somali ise toplamda 1300 kişi.
Koruma programı süresinin en yakın zamanda dolacağı ülke Suriye olduğu için binlerce Suriyeli 31 Mart tarihini endişeyle bekliyor.
TRUMP, EL SALVADOR'U DÜN DUYURMUŞTU
Trump, ABD'de yaşama ve çalışma izni olan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun oturum izinlerini iptal edeceğini dün duyurmuştu. El Salvadorluların çoğu, 2001'de ülkede büyük yıkım yaratan depremin ardından ABD'ye sığınan kişilerden oluşuyor.
El Salvadorlular'a, ülkede yasal yollardan kalacak başka bir yöntem bulamadıkları takdirde gelecek yıla dek ülkeyi terk etmeleri söylendi.
Koruma statüsü bulunan El Salvadorluların büyük kısmı California, Teksas ve başkent Washington'da yaşıyor.
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