ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

AA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin hem Kore Yarımadası hem de tüm dünya için çok önemli ve değerli olduğunu kaydeden Trump, hem ABD'nin hem de Kuzey Kore'nin uzlaşmayı istediğini kaydetti.

Trump, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir." değerlendirmesini yaparak 12 Haziran'daki zirvede tüm sorunların çözülmesinin beklenmemesi gerektiğini belirtti.

ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Zirvenin başarılı geçmesi durumunda ABD ile Kuzey Kore arasında bir anlaşma imzalanma ihtimaline ilişkin soruya Trump, "Evet bunu kesinlikle değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Bunu Kuzey Korelilerle ve diğer kişilerle de konuşuyoruz ancak bu sadece bir başlangıç olur. İşin zor kısmı ondan sonra başlıyor aslında. Biz Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz." dedi.

"ZİYARETE BEYAZ SARAY'DAN BAŞLAR"

Trump bir soru üzerine Singapur'daki zirvenin iyi geçmesi halinde Kuzey Kore lideri Kim'i ABD'ye davet edebileceğini, "Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." ifadesiyle dile getirdi.

Bir anlaşma olması halinde Japonya, Çin ve Güney Kore ile çalışacaklarını vurgulayan Trump, "Kim de bir şeylerin gerçekleştiğini görmek istiyor; kendi halkı, ailesi ve kendisi için bir şeyler yapmak istiyor." şeklinde konuştu.

"TERK ETMEYE DE HAZIRIM"

Kuzey Kore üzerindeki yaptırımlar ve maksimum baskı kampanyası hakkındaki bir soruya da Trump şu cevabı verdi:

"Şu anda maksimum baskı kampanyası ifadesini kullanmıyorum. Kuzey Kore ile diplomatik anlamda görüşüyoruz. Eğer zirveden sonra yeniden bu ifadeyi kullandığımı görürseniz demek ki işler iyi gitmemiştir, bunu anlayabilirsiniz. Eğer görüşme iyi gitmezse (görüşmeyi) terk etmeye de hazırım."

Trump ayrıca, Kim Jong-un'dan kendisine gelen mektup için de "Çok sıcak ve nazik bir mektuptu." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başkanı Abe ise yaptığı konuşmada, Kuzey Kore konusunda gösterdiği "liderlik" için Trump'a teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Kuzey Kore ile ilgili alınan kararların tam olarak uygulanmasını beklediklerini vurgulayan Abe, "Kuzey Kore'nin nükleerden arınma sürecini gerçekleştirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi durumunda Japonya olarak bu ülkeye destek veririz ve ekonomik ilişkiler kurarız." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa adasındaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da başlayacağını açıklamıştı.

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