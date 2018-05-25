Trump, Kim Jong-un ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapması beklenen zirveyi iptal etti. Beyaz Saray, Trump’ın Kim’e gönderdiği iptal mektubunu yayınladı. Mektupta Başkan Trump, “Sizinle orada buluşmak için sabırsızlanıyordum. Ancak üzülerek belirtiyorum ki sizin son zamanlarda açıklamalarınızda dile getirdiğiniz derin öfke ve açık düşmanlıktan ötürü uzun zaman önce planlanan görüşmenin gerçekleşmesini bu dönemde uygun görmüyorum” ifadesini kullandı. Trump ile Kim’in 12 Haziran’da Singapur’da görüşecekleri açıklanmıştı. Ancak ABD ile Güney Kore’nin ortak tatbikat başlatmasına, Kuzey Kore, sert tepki göstermişti.

‘CAHİL’, ‘AHMAK’

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son-hui, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim arasında 12 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan zirvenin yapılıp yapılmaması konusunun tekrar düşünüleceğini belirtmişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Choe, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in “Kuzey Kore’nin Libya gibi olacağı” yönündeki açıklamalarını “Aptalca” ve “Cahilce” olarak nitelendirdi.

KİM SÖZÜNÜ TUTMUŞTU

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağı yönündeki vaadini yerine getirdi; Punggye-ri Nükleer Tesisi yerle bir edildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki tesisin tünelleri patlatıldı, gözetim ve araştırma tesisleri boşaltıldı.

Kuzey Kore’nin daveti üzerine ABD, Rusya, Çin ve İngiltere’den gazeteciler ülkeye gitti. Ayrıca Kuzey Kore, Güney Koreli 8 gazeteciye de yıkımı takip etmesi için izin verdi. Kim’in bu adımı, uluslararası camiada “Diplomatik bir jest” olarak nitelendirildi. Kuzey Kore, Güney Kore ile ilişkilerin iyileştirilmesi için de Punggyeri’nin yıkımına karar vermişti. Tesis bugüne kadar 6 nükleer teste ev sahipliği yapmıştı.

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