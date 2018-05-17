Trump-Kim Jong Un görüşmesinde soru işaretleri! Güney Kore araya girdi...

Güney Kore, yaklaşan zirve görüşmesi öncesi aralarında "tavır farklılıkları" doğduğunu söylediği ABD ve Kuzey Kore'nin yakınlaşmasını sağlamak için arabuluculuk yapmak istiyor.

Güney Kore'nin Cumhurbaşkanlığı makamı olan Mavi Ev'den bir yetkili, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in değişik kanallardan ABD ve Kuzey Kore arasında aktif olarak "arabulucu rolü" oynamak istediğini söyledi.

Pyongyang dün, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Temmuz'da Singapur'da yapılması planlanan zirvede, eğer Washington Kuzey Kore'den tek yanlı olarak nükleer programına son vermesini isteyecekse, Pyongynag'ın katılmaktan vazgeçebileceğini açıklamıştı.

Güney Kore yetkilisi, Cumhurbaşkanlığının, "Kuzey Kore'nin pozisyonundan anladığımızı ABD'ye ve ABD'nin tavrını da Kuzey Kore'ye anlatarak" iki tarafın duruşları arasındaki uzaklığı gidermeyi amaçladığını söyledi. Moon, 22 Mayıs'ta Washington'da Trump'ın konuğu olacak. İki liderin ABD-Kuzey Kore zirvesi hakkında görüş alışverişi yapmaları bekleniyor.

Güney Kore ayrıca, Kuzey ile yaptığı ancak Amerikan ordusuyla devam eden ortak askeri tatbikatları gerekçe gösteren Pyongyang tarafından dün iptal edilen üst düzey görüşmeleri sürdürmek niyetinde olduğunu da belirtti.

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