Trump: Kim Jong Un 'hiç görülmemiş şekilde' test edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter adresinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında açıklama yaptı.

Donald Trump, "Halkının açlık çekmesine ya da ölmesine aldırmayan deli adam Kim Jong Un, hiç görülmemiş şekilde test edilecek!" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017