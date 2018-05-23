Trump-Kim Jong Un zirvesi yapılacak mı? ABD'den flaş açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'doğru anlaşma' olmadan ABD'nin Kuzey Kore görüşmelerinden çekileceğini söyledi.

Pompeo, "Kötü anlaşma bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

Ancak Güney Kore ile ABD'nin bölgedeki ortak tatbikatları devam edince, Pyongyang yönetimi Güney Kore ile olan görüşmeleri durdurmuş, ABD'ye de 'tatbikatları durdur' mesajı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Kore lideri Moon ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında 'nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli' ifadelerini kullanmış ve Kim Jong Un ile görüşmenin 'büyük ihtimalle' erteleneceğini söylemişti.

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