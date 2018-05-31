Trump - Kim zirvesi hazırlıkları: Kuzey Kore liderinin sağ kolu ABD'de

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağ kolu olarak gösterilen bir üst düzey yetkili, ABD'nin New York kentinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan tarihi zirvenin öncesinde gerçekleşen bu görüşme her ayrıntısı ile izleniyor.
20 yıla yakın süredir ABD'ye gelen en üst düzey Kuzey Koreli yetkili olan General Kim Yong-chol, Çin Havayolları'na ait bir uçakla New York'a ulaştı.
Taraflar, 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ancak Trump ve Kim arasındaki gerilimin tırmanmasıyla tehlikeye giren Singapur zirvesini tekrar rayına oturtmaya çalışıyor.
General Kim ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin bir akşam yemeğinde gerçekleşmesi bekleniyor.
'Kim Jong-un'un sağ kolu' olarak tanımlanan Kim Yong-chol, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için yürütülen müzakerelerde de Kuzey Kore heyetine liderlik yapıyordu.
Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nın kapanış seremonisinde ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'nın yanında otururken görüntülenen Kim Yong Chol, Kim Jong-un'a Çin ziyaretleri sırasında da eşlik etmişti.
ABD'li bir heyet ile Kuzey Koreli yetkililer, Kim ve Trump'ın bir araya gelebilecekleri şartları oluşturmak için iki Kore arasındaki tampon bölgede yer alan Panmunjom köyünde de bir araya geldi.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da düzenlediği basın toplantısında iki liderin gelecek ay görüşme hazırlığında olduğunu doğruladı.
BBC adına basın toplantısına katılan Barbara Plett Usher, Sanders'ın, zirvenin gerçekleşmesi için Pompeo'nun General Kim'den ne söz alması gerektiği ile ilgili detay vermediğini bildirdi.
Öte yandan Singapur'a da zirve hazırlıkları için giderek artan sayıda diplomatın gittiği belirtiliyor.
Planlanan zirve öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da Perşembe günü Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor
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