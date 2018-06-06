Trump-Kim zirvesinde Singapur hava sahasına kısıtlama!

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirve süresince Singapur hava sahasının bazı kısımlarında uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.
Channel New Asia internet sitesinde yer alan habere göre, ICAO'nun hava yolu şirketleri için yayınladığı uyarıda 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde adanın doğusundaki, ABD'ye ait Paya Lebar Hava Üssü ve çevresinin sivil uçuşlara kapatılacağı, ayrıca Changi Havalimanı ile Singapur yönetiminin zirvenin özel etkinlik alanı olarak belirlediği alanlarda uçuş kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu.
Söz konusu tarihlerde Changi'ye inecek uçaklardan hızlarını düşürmelerinin isteneceği ve uçakların pisti kullanırken bazı kısıtlamalarla karşılacakları belirtildi.
Öte yandan Singapur yönetiminin özel etkinlik bölgesi ilan ettiği metropol anakaradaki ABD Büyükelçiliği ve bazı uluslararası otel zincirlerini içine alan bölge ile zirve toplantılarına ev sahipliği yapması planlanan Capella Oteli'nin bulunduğu güneydeki Santosa Adası'nda insansız hava aracı ve drone uçurulmasının yasaklanacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.
Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.
SİNGAPUR EV SAHİPLİĞİNDEN MEMNUN
Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gerçekleştireceği zirvesinin Singapur'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Channel News Asia'daki habere göre, ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Balakrishnan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi.
Pompeo ve Bolton toplantının ardından yaptıkları açıklamada, Trump-Kim zirvesine Singapur'un ev sahipliği yapacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Balakrishnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da zirvenin ülkesinde düzenlenecek olmasının iki tarafın Singapur'a güveni gösterdiğini kaydederek, dünya barışının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını açıkladı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de düzenleneceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.
Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.
Singapur Merkez Bankası, zirvesi öncesinde hatıra madalyonu çıkarmıştı.
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