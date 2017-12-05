Trump, Kudüs hakkındaki niyetini Abbas'a söyledi!

Filistin basınına göre, ABD Başkanı Trump Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı arayarak ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın ile Abbas arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamayı Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer verilen açıklamaya göre, Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini ifade etti.

Açıklamada, Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı kaydedildi.

Ebu Rudeyne açıklamasında, "Başkan Abbas bir kez daha Arap Barış Planı ve uluslararası kararlara göre başkenti Doğu Kudüs'süz bir Filistin devletinin olamayacağı yönündeki açık tavrını dile getirdi." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: SON DERECE ENDİŞE VERİCİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı haberlerinin, son derece endişe verici olduğunu belirterek, "Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına yönelik iddialara yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bu konuya ilişkin haberlerin, son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu, Kudüs'ün dini ve tarihi statüsüne, uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına tamamen aykırıdır. Böyle bir adım, zaten kırılgan olan Ortadoğu barış sürecini ortadan kaldıracak ve yeni gerilim ve çatışmalara sebep olacaktır. ABD yönetiminin bu vahim hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz. Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünün korunması hayati önemi haizdir."

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 5, 2017

IRAK BAŞBAKANI HAYDAR EL-İBADİ: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KUDÜS’E TAŞINMASINI KABUL ETMİYORUZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat'taki haftalık basın toplantısında, ABD'nin Büyülelçiliğini Kudüs'e taşıması halinde bunun kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Başbakan İbadi, "ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kabul etmiyoruz. Bunun olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda yolsuzlukla mücadele konusuna da değinen İbadi, yolsuzlukla mücadelesine devam edeceğini ancak bunu "siyasi malzeme ya da seçim aracı" olarak görmediklerini kaydetti.

Kerkük’te ABD güçlerinin bulunduğu iddiasına ilişkin de İbadi, "Irak’ın hiçbir kentinde yabancı güç bulunmuyor. Bu güçler sadece askeri üslerde bulunuyor ve eğitim verme amaçlı görev yapıyorlar." diye konuştu.

Irak-Suriye sınırının güvenliği ve terör örgütü DEAŞ’la mücadele meselesi hakkında İbadi, söz konusu sınırın güvenliğini sağlamak için kapsamlı planları olduğunu sözlerine ekledi.

İSRAİLLİ ESKİ DİPLOMATLAR İSRAİL’İN BAŞKENT OLARAK TANINMASINA KARŞI

İsrailli bir grup eski diplomatın, "ABD'nin tek taraflı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması"na yönelik itirazlarını, ABD yönetimine bir mektupla ilettikleri bildirildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli 25 eski diplomat, barış aktivisti ve akademisyenlerden oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’a yazdıkları bir mektupla, ABD’nin tek taraflı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşı olduklarını belirtti.

Haberde, mektuptaki ifadelerin şu şekilde olduğu kaydedildi:

"Başkan Trump’ın ciddi bir şekilde tek taraflı olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin yayımlanan raporlardan derin bir endişe duyuyoruz. Üç dinin kutsal mekanlarını barındıran Kudüs şehri, İsrail-Filistin çatışmasının kalbini oluşturuyor ve kaderi de sorunun çözülmesi çerçevesinde belirlenir."

İsrail’in Güney Afrika eski Büyükelçisi Ilan Baruch, İsrail’in Fransa eski Büyükelçisi Elie Barnavi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Alon Liel’in de imzasının bulunduğu mektupta ayrıca "Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, Filistinlilerin taleplerini görmezden gelmektir ve iki taraf arasındaki ihtilafı daha da derinleştirmektir. Bu aynı zamanda barış fırsatlarını tehlikeye atarak bütün bir bölgeyi patlamaya sevk ediyor." ifadeleri yer aldı.

IRAK ULUSAL HİKMET AKIMI LİDERİ: İDDİALARI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Irak'ta Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin iddiaları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Şii lider Hekim, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimlerini büyük bir endişeyle izliyoruz. Bu, Müslüman ve Arapların duygularını hafife almaktır, aynı zamanda tarih ve coğrafya gerçeklerine de sırt dönmektir." ifadelerini kullandı.

Olayı kınadıklarını açıklayan Hekim, böyle bir adımın bölgesel ve uluslararası güvenliği olumsuz etkileyeceği ve Ortadoğu'da yeni krizler doğuracağı uyarısında bulundu.

Hekim, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve uluslararası topluma da konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

ÜRDÜN'DEKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI: BARIŞ SÜRECİNİN SON BULMASI DEMEKTİR

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Genel Sekreteri Abdulmecid Zuneybat, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönünde bir karar almasının "barış sürecinin sonu" anlamına geleceğini söyledi.

Zuneybat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, büyükelçiliğini taşısa da taşımasa da Kudüs işgal altındadır. Buranın işgali ilkesel olarak bu dünyada yaşayan tüm Müslümanlara ve Araplara karşı apaçık bir saldırıdır." dedi.

Washington yönetiminin başından beri tüm Müslümanlara karşı "düşmanca" bir tutum takındığını ve yalnızca büyükelçilik konusunda değil tüm alanlarda "gaspçı" İsrail yönetimini desteklediğini belirten Zuneybat, "ABD, İsrail'i memnun etmek için İslam ülkelerindeki çıkarlarını feda ediyor." diye konuştu.

ABD'nin böyle bir adım atmaktan uzak durması gerektiğini söyleyen Zuneybat, "Müslüman olsun olmasın bu adımın tüm toplumlarda büyük bir karşılığı olacaktır." uyarısında bulundu.

Zuneybat ayrıca, "Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması barış sürecinin son bulması demektir." ifadesini kullandı.

Tüm Müslümanların karara karşı tepkilerini ortaya koymalarını isteyen Zuneybat, İslam dünyasındaki liderlere de Kudüs'e arka çıkmaları çağrısında bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

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