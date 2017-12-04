Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyabilir

- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığına ilişkin haberler gelirken, Filistinliler bu kararın alınmaması için çabalarını sürdürüyor.

Trump'ın damadı ve Orta Doğu Barış Elçisi Jared Kushner Pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp tanımamaya karar vermeye çalıştığını söyledi.

Arap Lig lideri Ahmed Abul Gheit ise, böyle bir kararın fanatizmi ve şiddeti artırırken, barış umutlarını söndüreceğini belirtti.

Trump'ın Çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edeceğine ilişkin haberleri yalanlamayan Kushner, "Başkan kararını verecek" dedi.

Saban Forumu'nda konuşan Kushner, Trump için "Hâlâ farklı unsurları inceliyor ve kararını verdiğinde bunu size açıklamayı kendisi isteyecektir. Bunu doğru zaman olduğundan emin olduğunda yapacaktır" dedi.

- Getty Images Jared Kushner

Trump'ın bugün Amerikan Elçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını altı ay erteleyen kararnameyi imzalayıp imzalamayacağına karar vermesi gerekiyor.

1995'ten beri göreve gelen her ABD Başkanı, bunun için doğru zaman olmadığını belirterek, Amerikan Elçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını erteliyor.

Ancak diplomatlara ve gözlemcilere göre, Trump Çarşamba günü yapacağı konuşmada, İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanınmasına destek verdiğini açıklayabilir.

Arap Ligi lideri Abul Gheit, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, Trump'ın böyle bir adım atması halinde takınılacak tavır konusunda Filistinli ve diğer Arap liderlerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Pazar günü Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'nun ve tüm dünyanın istikrarına yönelik taşıdığı tehlikelere rağmen, bazılarının bu adımı atma konusunda ısrarcı olması talihsiz" dedi.

"Hiçbir şey bunu meşrulaştıramaz… Barışa ya da istikrara hizmet etmeyecek, bunun yerine fanatizmi ve şiddeti besleyecek."

Hamas yeni bir intifada tehdidinde bulundu

Filistinliler, karara karşı çıkmaları için bölge liderleriyle görüşmeler yürütürken, İslamcı Hamas hareketi de yeni bir intifada başlatma tehdidini savurdu.

Hamas yayımladığı bir açıklamada, Filistin lideri Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Haniye'nin Pazar akşamı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki tarafın da ABD politikasında bir değişikliğe karşı olduklarını kaydetti.

İki liderin gerçekleştirdiği bu ender görüşme, Filistinli iki kesim arasında uzlaşmaya yönelik çabaların yalpaladığı bir döneme denk geldi.

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın ofisi, Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ancak Kushner, iş insanı Haim Saban tarafından düzenlenen, İsrailli ve Amerikalı siyasetçileri bir araya getiren yıllık forumda yaptığı konuşmada, iyimser olmak için nedenler olduğunu söyledi.

- Getty Images

Kushner, eğer Sunni Arap ülkeler, İran tehdidine karşı İsrail'in yanında bir pozisyon alırlarsa, barış için bir olasılık olduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat ise ABD'nin Kudüs ile ilgili tavrının değişmesi halinde bir felaket olacağını söyledi.

Yayımladığı açıklamada "ABD'nin kendisini adil ve kalıcı bir barışa yönelik herhangi bir teşebbüste yer almaktan men edecektir" ifadelerini kullandı.

Ürdün ABD'yi uyardı

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması durumunda ABD'yi "tehlikeli sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Ayman Safadi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a böyle bir ilanın Arap ve Müslüman dünyada büyük öfkeye neden olacağını söylediğini de kaydetti.

Kudüs'ün nihai statüsünün Filistinliler ile İsrail arasında imzalanacak barış antlaşmasıyla kesinlik kazanması bekleniyor.

Filistinliler, 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs'ü kurulacak Filistin Devleti'nin başkenti yapmayı planlıyor. İsrail ise Kudüs'ün tümünde hak iddia ediyor.

ABD: Elçiliği Kudüs'e taşıma tartışmalarının ilk aşamalarındayız

Giro D'Italia bisiklet yarışında 'Batı Kudüs' krizi