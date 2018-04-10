Trump dün kabine toplantısının başında gazetecilere yaptığı açıklamada "Mayıs ayında ya da Haziran ayı başında bir araya geleceğiz, her iki tarafın da büyük saygı göstereceğini düşünüyorum ve umarım ki Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yok edilmesine ilişkin bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

Trump, "Onlar böyle söyledi, biz de böyle dedik. Umarım, uzun yıllar boyunca olduğundan çok farklı bir ilişki olacak" dedi. Trump bu açıklamayı Kuzey Kore'nin, ABD ve Güney Kore ile yapacağı görüşmelerden ilk kez söz etmesinden birkaç saat önce yaptı. Kuzey Kore devlet medyasına göre Kim dün başkanlık ettiği parti toplantısında Washington ile yapılacak görüşmeleri ve Güney Kore ile 27 Nisan'da yapacağı zirveyi değerlendirdi. Kim ve Trump arasındaki görüşme, Kuzey ve Güney Kore arasında 10 yıldan uzun süredir ilk kez 27 Nisan'da yapılacak zirveden sonra gerçekleşecek.

Bir Amerikalı yetkili, Kuzey Kore'nin ABD'ye, Kim ile Trump ile bir araya geldiklerinde Kore yarımadasındaki nükleer silahların yok edilmesini görüşmeye hazır olduğunu söylediğini dün Reuters'a açıklamıştı. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, ABD ve Kuzey Kore yetkililerinin son zamanlarda gizli temaslar yaptıklarını ve bu temaslarda Pyongyang'ın ilk kez bir zirve düzenlenmesi isteğini doğrudan teyit ettiğini söylemişti.

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