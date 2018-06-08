Trump: Kuzey Kore liderini ABD'ye davet edebilirim

- AFP Trump ve Abe gelecek haftaki zirveyi ele aldıkları bir görüşme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yapacağı zirvenin iyi geçmesi halinde kendisini ABD'ye davet edebileceğini söyledi.

Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle 12 Haziran'da yapılacak zirvenin ele alındığı görüşmeden sonra yapılan açıklamada, Kore Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşmaya varılabileceğini, ancak bunun müzakerelerin "kolay kısmı" olacağını belirtti.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Asıl önemlisi daha sonra neler olacağı" dedi.

ABD ve bölgedeki müttefikleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmesini istiyor. Ancak Trump bu amacı gerçekleştirmenin tek bir görüşmeden "daha uzun süreceğini" belirtti.

Daha sonra Beyaz Saray'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Kim Jong-un'un kendisine şahsen nükleer silahlardan arınmak istediğini söylediğini aktardı. Ancak bunun Kuzey Kore'nin ABD'nin nükleer silahlardan arınma vizyonuna yakınlaştığı anlamına gelip gelmediği net değil.

Trump zirve için neler söyledi?

Trump zirve öncesi "maksimum baskı" terimini kullanmak istemediğini belirtti ve "çünkü dostane müzakerelere gidiyoruz" dedi. Ancak Kuzey Kore'ye karşı kullanabilecekleri daha çok ambargo olduğu uyarısında da bulundu.

Donald Trump ayrıca, görüşmeler iyi gitmezse masayı terk etmeye "tamamen hazır olduklarını", ancak iyi giderse Kim'in Washington'a davet edilmesinin de bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Trump daha önce de Kim ile yapacağı görüşmeye hazırlık yapmasının önemli olmadığını söylemişti.

Trump "Bence çok iyi hazırlanmış durumdayım. Çok fazla hazırlanmama da gerek yok. Mesele tavır, iş bitirmeye niyetli olma meselesi" dedi.

Abe zirveden ne bekliyor?

Japonya Başbakanı, iktidara gelmesinden bu yana Trump ile düzenli görüşmeler yaptı ve ABD ve Kuzey Kore'nin olası yakınlaşmasında Japonya'nın çıkarlarının görmezden gelinmemesini istiyor.

Abe, Trump'ın Kuzey Kore tarafından 1970 ve 80'li yıllarda casuslarını Japon dili ve gelenekleri konusunda eğitmeleri için kaçırılan Japon vatandaşları konusundaki kaygılarını anladığına da emin olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin 13 Japon vatandaşının kaçırıldığını kabul etmesine karşın, gerçek sayının çok daha fazla olduğuna inanılıyor.

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