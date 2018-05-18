Trump, Kuzey Kore'nin 'Libya modeli' kaygısını gidermeye çalıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için "Libya modeli"nin düşünülmediğini vurgulayarak, Pyongyang yönetiminin 12 Haziran'da yapılması beklenen liderler zirvesi öncesindeki kaygılarını gidermeye çalıştı.
Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul etmiş, ancak yıllar sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından öldürülmüştü.
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından dile getirilen Libya modeli önerisi, Kuzey Kore'de tepki yaratmış ve tarihi liderler zirvesinden çekilme tehdidinde bulunmuşlardı.
Trump ise Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile yapılması planlanan zirvenin hala gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı, Bolton'ın yanında yaptığı açıklamada "Libya modeli Kuzey Kore için düşündüğümüz modellerden biri hiç olmadı" dedi.
Trump, Kim Jong'un a önermeyi düşündükleri uzlaşmanın "ülkesinin başında olacağı ve ülkesinin çok zengin olacağı bir şey" olacağını söyledi.
Trump "Güney Kore'ye bakarsanız, bu gerçekten endüstri anlamında bir Güney Kore modeli olabilir...çalışkan, inanılmaz insanlar" dedi.
Başkan Trump ayrıca "Kuzey Kore'nin tutumunda bildiğimiz bir değişiklik yok. Bize bir şey söylenmedi. Değişmişse de sorun değil, ama değişmediyse büyük ihtimalle çok başarılı bir görüşme yapacağız" diye konuştu.
Kuzey Kore aynı zamanda dün iki ülke arasındaki sorunlar çözülene dek Güney Kore'yle yapılan görüşmelere geri dönmeyeceğini bildirmişti.
Pyongyang yönetimi Güney Kore ve ABD arasında yapılan ortak askeri tatbikata tepki göstermiş ve tatbikatı işgal provası diye tanımlamıştı.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre Kuzey Koreli Başmüzakereci Ri Son-gwon Güney Kore makamlarını "beceriksiz ve duyarsız" diye tanımlamıştı.
Kuzey Kore, Trump ile yapılması planlanan zirveden çekilme tehdidinde doğrudan ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı suçlamıştı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan "Kendisine olan nefretimizi saklamıyoruz" demişti.
Bolton bir televizyon söyleşisinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için "Libya modeli"nin kullanılabileceğini söylemişti.
Kuzey ve Güney Koreli liderlerin 27 Nisan'da yaptığı görüşmede iki taraf Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma konusunda uzlaşmıştı.
Ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya bakışı, Washington'ın "kapsamlı, doğrulanabilir ve geri alanamaz" nükleer silahsızlanma taleplerinden farklı gibi görünüyor.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Kuzey Kore ve ABD arasında "nükleer silahsızlanmanın nasıl gerçekleşeceği" konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi.
Kuzey Kore Punggye-ri'deki nükleer tesisin faaliyetine 23-25 Mayıs arasında son vereceğini söylemiş, ancak tesise yabancı uzmanların alınması konusunda bir açıklama yapmamıştı.
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