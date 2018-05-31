İsimsiz Avrupalı ve ABD'li diplomatlara dayandırılan habere göre; Trump, Nisan ayında Macron'a dış ticaret politikasında değişiklik yapmayacağını ve Mercedes-Benz araçların New York sokaklarında gezmesini engellemeyi amaçladığını ifade etti. Trump yönetimi bu ay başında taşıt ithalatının ABD otomotiv sanayine zarar verip vermediğini tespit için soruşturma başlattı.

Zarar tespit edilirse, Mart ayında ithal çelik ve aluminyuma getirilen yüzde 25 ek gümrük vergisinin ithal araçlara da getirilmesi söz konusu olabilir. Gümrük vergisi ABD'ye ihracatın Alman otomobil üreticilerine getirisini tamamen ortadan kaldırabilir. Evercore ISI analistlerinin geçen hafta yayımladığı değerlendirmeye göre, ek gümrük vergisi lüks Alman üreticilere 4.5 milyar euro yük yaratacak.