ABD Başkanı Trump, Merkel ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump Alman Şansölye Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ağarladı. Trump hafta başında Fransa Devlet Başkanı Macron'u ağarlamıştı.

Merkel'i son seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan Trump, O'nu sıradışı bir kadın olarak niteledi. Merkel'in ziyaretinin temel mesajı Fransa Devlet Başkanı Macron'un mesajı gibi, Avrupa ile ABD'nin uluslararası güvenlik ve global ticaret konularında işbirliği yapması hedefine odaklıydı.

AP'nin haberine göre, Macron'un ve Merkel'in ziyaretlerindeki ısrara rağmen Trump, ABD'yi gelecek ay nükleer anlaşmadan geri çekebilir.

Trump İran ile görüşmelere açık olduğunu söyledi ancak, İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlama amacıyla hayata geçirilen anlaşma içerisinde kalacağını söylemedi. Trump'ın kararını 12 Mayıs'ta vermesi bekleniyor.

Merkel ile Trump'ın gündeminde alüminyum ticaretine dair düzenelemeler de yer aldı. Trump Macron'a, ABD'nin Fransa ile Avrupa Birliği dışında düzenlemeler ile ticaret yapabileceklerini açıklamıştı.

Trump ise Almanya'ın NATO müttefiği olarak üzerine düşen savunma harcamalarını yapmadığını belirterek finansal katılım beklediklerini ifade etti.

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