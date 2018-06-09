Donald Trump, son günlerde başkanlık yetkisini kullanarak bazı isimleri affettiğini, ABD Başkanı olarak bu hak ve yetkisini kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Trump, 2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1967'de askere gitmeyi reddettiği zaman aldığı cezayı da affetmeyi düşündüğünü kaydederek, "Muhammed Ali hakkında düşünüyorum; onun ve başkalarının affedilmesi noktasında çok ciddi şekilde düşünüyorum. Af yetkisinin olması bir başkan için iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Trump önünde 3 bin kişilik bir isim listesinin olduğunu ve ilerleyen günlerde yeni isimleri affedeceğini ifade etti.

Muhammed Ali, 1967 yılında Vietnam'da devam eden savaşa çağırıldığı süreçte Amerikan ordusuna katılmayı reddettiği için 5 yıl hapis cezası almış, uzun süren hukuk mücadelesi sonunda 1971 yılında ABD Yüksek Mahkemesi söz konusu kararı bozmuştu.

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