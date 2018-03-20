Trump nevruz mesajında İran'ı topa tuttu: Bundan 2500 yıl önce...

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu nevruz açıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüklendi.

"BUGÜN İRAN HALKI BAŞKA BİR MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYA"



Nevruzun kökeninin İran'a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor."

DIŞİŞLERİNDEN NEVRUZ AÇIKLAMASI



Öte yandan, nevruzla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da Nevruz geleneğini kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Sullivan açıklamasında, "ABD, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve dünyanın diğer bölgelerinde nevruz için bir araya gelen herkese en iyi dileklerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Baharın müjdecisi kabul edilen ve her yıl dünya genelinde milyonlarca insan tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı nevruz, Türkiye'de de 21 Mart'ta kutlanıyor.

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