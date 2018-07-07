ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu, heykele, göçmenlik polisi ICE’nin kapatılmasını isteyen bir pankart asmış, polis pankartı asan 7 protestocuyu tutuklamıştı.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı nedeniyle oldukça daha fazla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli protesto eylemlerinin ardından kapatılarak içeride bulunan ziyaretçilerin de dışarı çıkartılarak adadan botlarla tahliye edildiği belirtilmişti.

Polislerin protestocuyu hayatlarını tehlikeye atıp ikna edip heykelden aşağıya indirmesini takdirle karşıladığını vurgulayan Başkan Trump, "Ben olsaydım o palyaçonun atlamasına izin verirdim. Ağları serip aşağıya ininceye kadar beklerdim" diye konuştu.

44 yaşındaki Demokratik Kongo kökenli Amerikan vatandaşı Therese Okoumou hakkında yasadışı ve tehlikeli bir şekilde kamu arazine girmek, görevli memurların can güvenliğini tehlikeye atmak ve halk arasında panik yaratmakla suçlarından 1,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Okoumou mahkemedeki ifadesinde, ABD Başkanı Trump'ın politikalarını eleştirdiğini belirterek, "Trump bu ülkeyi parçalara ayırdı. Bu durum iç karartıcı. Bu, çok çirkin. Göçmenlere karşı uyguladığı ‘sıfır tolerans’ politikasını sonlandırması gerekiyor. Demokraside, çocukları kafeslere koyamazsınız" dedi.