Trump, öğretmenleri silahlandırmakta ısrarcı: 'Büyük caydırıcılık'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki kitlesel silahlı saldırıları önleyebilmek için alınabilecek tedbirler arasında "silah alım yaşının yükseltilmesi", "öğretmenlere silah verilmesi" ve "daha yoğun güvenlik kontrolleri" gibi başlıkları öncelediklerini söyledi.

Beyaz Saray'da yerel yöneticilerle bir araya gelen Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, okulların ve öğrencilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

SİLAH ALIMLARINDA DAHA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

getirebileceklerini kaydeden Trump, yarı otomatik silahların tam otomatik olarak kullanılmasına yarayan aparatların yasaklanabileceği sinyalini verdi.

Beyaz Saray'daki buluşma öncesi Twitter hesabından da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, ülkedeki kitlesel silahlı saldırılarla mücadele etmek için yine silahla sağlanacak güvenlik tedbirlerine vurgu yaptı.

'SİLAH KONUSUNDA UZMANLAŞMIŞ' ÖĞRETMENLER

Trump, "Silahtan arındırılmış bir okul, kötü insanlar için mıknatıs gibidir. Asla öğretmenlere silah verin demedim. Benim dediğim şey, askeri veya özel eğitim ile silah kullanımında uzmanlaşmış öğretmenlere gizli silah taşıma imkanının verilmesi üzerineydi." ifadelerini kullandı.

Bir okula yapılan silahlı bir saldırının ortalama 3 dakika, polisin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine intikalinin ise 5 ila 8 dakika sürdüğünü aktaran Trump, "İyi eğitilmiş, silah konusunda uzman öğretmenler ve eğitimciler, polis gelmeden önce sorunu daha hızlı çözerdi. Büyük bir caydırıcılık." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN 'ACİL EYLEM' PLANI

Ayrıca Trump, silah alım yaşının 21'e yükseltilmesi, yarı otomatik silahların tam otomatik silah olarak kullanılmasına imkan sağlayan aparatların yasaklanması ve silah alımında daha sıkı güvenlik kontrolleri getirilmesi için çaba göstereceğini belirtti.

Beyaz Saray'da önceki gün, okul saldırılarında yakınlarını kaybeden kişileri ağırlayan Trump, kitlesel silahlı saldırıları engellemek için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

14 Şubat'ta Florida'da 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının benzerlerinin bir daha yaşanmaması için çalışacaklarını dile getiren Trump, "Eğer silah kullanmayı bilen bir öğretmeniniz olsaydı saldırıyı çok daha hızlı durdurabilirdi." demişti. Lisede bazı öğretmenlerin saldırı sırasında kaçışmak durumunda kaldığını hatırlatan Trump, okulda kimi görevlilerin en azından silah taşıma durumu olsa bu davranışın yerine saldırganı durdurmayı deneyebileceğini kaydetmişti.

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