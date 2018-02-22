Trump öğretmenlerin silahlandırılmasına destek verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Florida'daki okul katliamından sağ kurtulan öğretmen ve öğrencilerle silahlı şiddet konusunda yapılan toplantıda, öğretmenlerin silahlandırılmasına ve okulların yakınlarındaki silahsız bölge uygulamasının sonlandırılmasına destek verdi.
Trump, silahlı bir öğretmenin olası saldırıları "çok çabuk" sona erdirebileceğini söyledi.
ABD Başkanı ayrıca, silah satın alanların geçmişinin daha sıkı bir şekilde araştırılması çağrılarına destek verdi.
Katliamın meydana geldiği Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin öğrencilerine konuşan Trump "Geçmiş araştırması konusunda çok daha güçlü olacağız ve kişilerin akıl sağlığı üzerinde özellikle duracağız" dedi.
"Geçmişteki gibi sadece lafta kalmayacak" diyen Başkan Trump "Bu çok uzun süredir devam ediyor ve çok olay yaşandı, bu sefer yapacağız" dedi.
ABD Başkanı ayrıca, güçlü silah lobisi grubu Ulusal Silah Birliği NRA'in uzun süredir gündeme getirdiği bazı önerilere destek verdi.
Trump, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin silahlandırılması çağrısını "güçlü şekilde değerlendirmeyi" vaat ederken "Silahlardan iyi anlayan bir öğretmeniniz olursa, saldırıları çok çabuk bir şekilde sonlandırabilirler" dedi. Trump öğretmenlerin silahlandırılması planlarının tartışmalı olduğunu ise kabul etti.
Başkan Trump ayrıca, okulların yakınlarındaki silahsızlandırılmış bölge uygulamasını da eleştirdi ve "Silahsızlandırılmış bir bölge, korkak oldukları için bir manyağa hadi gir saldır" demektir" diye konuştu.
Trump toplantıya katılan 40 öğrenci, öğretmen ve ailelerinin taleplerini de dinledi.
Kızı Meadow saldırıda ölen 17 kişiden biri olanr Andrew Pollack "Bugün ben buradayım çünkü kızımın sesi yok artık. Geçen hafta katledildi ve bizden alındı. Üçüncü katta dokuz kez vuruldu. Biz ülke olarak çocuklarımızı koruyamadık. Öfkeliyim" dedi.
Toplantı öncesinde başkent Washignton'ın banliyölerinden gelen yüzlerce genç de gösteri yaptı.
Bu arada saldırıdan kurtulanlar Florida eyaletinin baştenti Tallahasse'de saldırı tipi tüfeklerin satışının kısıtlanması talebiyle eylem yaptı.
Chicago, Illinois; Pittsburgh, Pennsylvania; ve Phoenix, Arizona'da da öğrenciler dayanışma için sınıflarını terk etti.
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