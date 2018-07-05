Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "OPEC, akaryakıt fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Onlar fiyatları yükseltiyorlar ve ABD, OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu, gidiş-gelişli bir cadde olmalı. Fiyatları şimdi düşünmeliler" dedi.



Trump'ın açıklamaları sonrasında ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0.68 düşüşle 77.71 dolara, Batı Teksas petrolü de yüzde 0.62 düşüşle 73.68 dolara geriledi.