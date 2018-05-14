Ürettiği mobil cihazlarda Qualcomm gibi Amerikan şirketlerinden kritik bileşenler satın alan ZTE, ticaret yasağı nedeniyle üretim yapamaz hale gelmiş ve üretim operasyonlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ÇİNLİ DEV OPERASYONLARI DURDURDU! 7 YILLIK YASAK BATIRACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, şirketi düştüğü zor durumdan çıkaracak açıklamayı Twitter hesabından yaptı: “ Çin Başkanı Xi ve ben, dev Çinli telefon şirketi ZTE’ye iş dünyasına hızla geri dönecek bir yol bulmak için çalışıyoruz. Çin’de çok fazla kişi işsiz kaldı. Ticaret Bakanlığı’na halletmeleri için emir verildi!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

ABD akıllı telefon pazarının dördüncü en büyük oyuncusu olan ZTE, 75.000’den fazla çalışana sahip. Trump, ZTE için nasıl bir çıkış yolu sağlanacağına dair detaylar vermezken, ticaret yasağının kaldırılması muhtemel görünüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliği ZTE dışında Huawei gibi Çinli şirketleri de etkiliyor. ABD, mayıs ayı başında bu telefon üreticilerinin cihazlarının askeri üslerde satışını yasaklamıştı.

TELEFON DEVLERİNE ABD'DEN BİR ŞOK DAHA! ORDU DA DEVREDE!