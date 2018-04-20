ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu hakkında eleştirilerde bulundu.

AA'nın aktardığına göre Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görünüşe bakılırsa OPEC yine iş başında. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

Analistler, Ortadoğu'da son haftalarda yaşanan gerginliklere işaret ederek, petrol fiyatlarının son üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Dün, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 74,75 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünün varil fiyatı da 69,56 dolara kadar tırmanmıştı.

Öte yandan, uzmanlar, Trump'ın küresel petrol piyasasındaki arz fazlası için OPEC'i eleştirmesinin ''yersiz'' olduğunu ifade ederek, OPEC ile başta Rusya olmak üzere OPEC dışı ülkelerin piyasadaki arz fazlasını azaltmak için yaptıkları üretim kesintisi anlaşmasına dikkati çekti.

Geçen yılın sonunda uygulamaya konulan anlaşma sayesinde dünya genelindeki petrol stoklarının büyük ölçüde azaldığını vurgulayan uzmanlar, bu senenin sonunda süresi dolacak anlaşmanın gelecek yıl da uygulanmaya devam edilmesi olasılığının bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, anlaşma nedeniyle petrol fiyatlarının artışa geçtiğini dile getirerek, yüksek petrol fiyatlarının ABD'li petrol üreticilerine büyük katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Petrol piyasasındaki arz fazlası ve küresel talebin düşük kalması nedeniyle, petrol fiyatları 2014'ün ortasında 115 dolardan, 2016'nın başında 30 doların altına kadar gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Söz konusu dönemde, ABD'de binlerce petrol şirketi iflas ederken, Amerikan petrol endüstrisinde çalışan yüz binlerce insan işsiz kalmıştı.

Petrol fiyatlarının 2017'den itibaren toparlanmaya başlamasıyla, ABD'nin ham petrol üretimi hızlı yükseliş gösterdi.

Dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi Suudi Arabistan'ı şubat ayında geride bırakan ABD'nin ham petrol üretimi, geçen hafta yeni bir rekor seviyeye ulaşarak günlük ortalama 10,42 milyon varile yükseldi ve böylece son 14 haftanın 13'ünde artış kaydetmiş oldu.